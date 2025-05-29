Минюст не видит оснований для внесения Урганта и Пугачевой в список иноагентов

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на сегодняшний день нет. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. К настоящему моменту оснований для признания их иноагентами нет", - сказал он в беседе с ТАСС.

Свириденко подчеркнул, что внесение лиц в реестр иноагентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Некоторое время назад депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой изучить основания для признания Урганта иностранным агентом. Он отметил, что в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий зарегистрировался на территории Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно федеральному закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иноагентом признается российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее определенные виды деятельности.