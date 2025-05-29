Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Общество
Yonhap: в результате крушения самолета ВМС Южной Кореи погибли три человека
29 мая 2025 / 10:35
© ТАСС/ Reuters/ Xinhua News Agency
Не менее трех человек, находившихся на борту патрульного самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion, погибли. Об этом информировало агентство Yonhap.
Уточняется, что всего на борту военного самолета находились четыре человека. ВМС Республики Корея выясняют причины крушения.
Самолет взлетел с авиабазы в городе Пхохан около 13:43 (07:43 мск). Уже около 13:50 очевидцы увидели дым на холме, который расположен недалеко от базы. На месте крушения работают пожарные службы.