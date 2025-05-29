Yonhap: в результате крушения самолета ВМС Южной Кореи погибли три человека

Не менее трех человек, находившихся на борту патрульного самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion, погибли. Об этом информировало агентство Yonhap.

Уточняется, что всего на борту военного самолета находились четыре человека. ВМС Республики Корея выясняют причины крушения.

Самолет взлетел с авиабазы в городе Пхохан около 13:43 (07:43 мск). Уже около 13:50 очевидцы увидели дым на холме, который расположен недалеко от базы. На месте крушения работают пожарные службы.