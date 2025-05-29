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Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для российско-украинских переговоров
29 мая 2025 / 10:53
Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для российско-украинских переговоров
© Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Стамбул превращается в основную площадку для переговоров между Россией и Украиной. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям - касаемо и Черного моря, и зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров", - отметил он на встрече с генсеком Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем.

Шойгу выразил благодарность руководству Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. "Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - указал он.

Секретарь российского Совбеза также поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заметив, что это его первый приезд в Москву.

Вместе с тем Шойгу подчеркнул, что "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям". "С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - добавил он.

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