Наблюдатели из числа родителей выявили на ЕГЭ 115 нарушений

Родители, задействованные в наблюдении за проведением Единого государственного экзамена, зафиксировали 115 нарушений в ходе проведения первых экзаменов, которые начались 23 мая. Об этом информировали в Рособрнадзоре.

Уточняется, что в 2025 году к контролю за проведением экзаменационной кампании активно привлекают родителей. Их задача - следить за соблюдением прав выпускников и за организацией экзаменов. Согласно данным ведомства, на первых экзаменах присутствовало 4 164 родителя-наблюдателя, которые выявили 115 нарушений.

В числе таких замечаний - нахождение посторонних лиц в пунктах проведения экзамена, отсутствие металлоискателей, помощь экзаменующимся со стороны организаторов, отказ в выдаче черновиков или дополнительных бланков, перемещение учеников без сопровождения, отсутствие помещений для медработников, а также неполный инструктаж перед началом экзамена.

В Рособрнадзоре заверили, что региональные органы управления образованием проанализируют поступившие от родителей замечания и примут меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в дальнейшем.