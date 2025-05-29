Карасин заявил, что России нужен нейтральный статус Украины

России нужны долгосрочная стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Об этом заявил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Мы хотим, в первую очередь, стабильности для себя, стратегической, долгосрочной, мы не хотим, чтобы Североатлантический альянс приближался к российским границам вплотную, мы хотим нейтральной Украины", - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Парламентарий отметил, что "даже вокруг переговоров в Стамбуле идет большая игра". "Малосерьезные вещи, если не использовать более грубых выражений. Но мы терпеливы, за нами право страны, которая хочет обеспечить себе стратегическую стабильность, и нам абсолютно безразлично, какие там приемы игры будут применять вокруг киевского режима", - указал он.