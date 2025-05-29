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Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
29 мая 2025 / 11:46
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня в начале торгов опустился ниже 11 рублей впервые с 22 мая текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,03%, до 2 813,88, индекс РТС также на 1,03% - до 1 113,56 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 10,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,913 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 807,84 пункта (+0,81%), индекс РТС составлял 1 111,17 пункта (+0,81%). Вместе с тем курс юаня замелил снижение до 10,915 рубля (-9,85 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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