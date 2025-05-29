Маск покидает администрацию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск уходит из администрации президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Об этом со ссылкой на представителя Белого дома пишет агентство Associated Press.

Как отмечается, такое решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телекомпании CBS раскритиковал инициированный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США проект закона о сокращении государственных расходов.

Вместе с тем по информации агентства Reuters, процесс выхода Маска из действующей администрации начался вечером 28 мая. Сообщается, что уход был "быстрым и без лишних церемоний", у Маска не было официального разговора с Трампом перед объявлением об уходе, и соответствующее решение было принято на уровне высшего руководства.

Сам бизнесмен разместил в среду в соцсети X публикацию, в которой указал, что "отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу".

24 мая Маск после масштабного сбоя в работе принадлежащей ему соцсети X заявил, что планирует уделять больше внимания своим компаниям.