Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные христиане в четверг отмечают один из 12 главных церковных праздников - Вознесение Господне, который по традиции приходится на 40-й день после Пасхи.

Согласно Новому Завету, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней оставался на Земле: являлся своим ученикам, апостолам и наставлял их в вере. Событие Вознесения Господня детально описывается в Евангелии от Луки и в Деяниях святых апостолов.

На 40-й день Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на Елеонскую гору, и благословил их, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо.

Согласно церковным канонам Вознесение отмечается 10 дней: этот период начинается за сутки до праздника и завершается перед Святой Троицей. День накануне Вознесения Господня завершает 40-дневное пасхальное празднование и носит название "отдания Пасхи".

Традиционно накануне Вознесения совершается последний в году крестный ход, а верующие в последний раз могут обратиться друг к другу с приветствием "Христос воскресе!".