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В Южной Корее проходит досрочное голосование на президентских выборах
29 мая 2025 / 12:37
В Южной Корее проходит досрочное голосование на президентских выборах
© Артем Геодакян/ ТАСС

На выборах президента Республики Корея проходит двухдневное досрочное голосование. На территории страны работают 3,5 тыс. участков, сообщили в центральной избирательной комиссии.

Участки будут открыты для избирателей с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 мск). Основной день голосования состоится 3 июня. Досрочное голосование на зарубежных участках прошло с 20 по 25 мая.

Некотрое время назад фаворит президентской гонки Ли Чжэ Мён отмечал, что намерен отдать свой голос в первый день досрочного голосования. Об аналогичных планах заявлял его главный оппонент Ким Мун Су, а также еще один кандидат Ли Чжун Сок.

Население Республики Корея составляет около 51,6 млн человек. Согласно данным ЦИК, порядка 44,3 млн граждан Республики Корея на территории страны обладают правом голоса. На 09:00 по местному времени (03:00 мск), явка на досрочных выборах составила 3,5%. 

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