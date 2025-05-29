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Российские ВС освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР
29 мая 2025 / 12:49
Российские ВС освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР
© Александр Река/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Строевка Харьковской области, населенный пункт Гнатовка ДНР, населенный пункт Шевченко Первое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Запад", "Южной" и "Центр". 

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