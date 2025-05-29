Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Безопасность
Российские ВС освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР
29 мая 2025 / 12:49
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Строевка Харьковской области, населенный пункт Гнатовка ДНР, населенный пункт Шевченко Первое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Запад", "Южной" и "Центр".