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Цена нефти Brent впервые с 21 мая поднялась выше $66 за баррель
29 мая 2025 / 13:10
Цена нефти Brent впервые с 21 мая поднялась выше $66 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года впервые с 21 мая текущего года поднялась на бирже ICE в Лондоне выше $66 за баррель.

По состоянию на 9:36 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,59% и торговалась на уровне $66,01 за баррель.

К 9:52 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и находился на отметке в $66 за баррель (+1,57%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 0,46% - до $62,95 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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