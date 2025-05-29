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Площадь пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тыс. га
29 мая 2025 / 13:32
Площадь пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тыс. га
© Светлана Павлова/ ТАСС

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась за сутки с 83,5 тыс. до 104,7 тыс. га. Об этом информировали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Согласно оперативным данным, утром 29 мая действует 34 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Совокупная площадь всех возгораний - 104 704 га", - говорится в сообщении.

Причиной возникновения шести действующих пожаров послужила сухая гроза. Три очага возникло в результате горения торфа. В остальных случаях возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем.

В тушении пожаров задействовано почти 1 тыс. человек, а также 211 единиц техники. На территории лесного фонда Бурятии введен режим ЧС. 

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