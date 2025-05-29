Песков считает вопиющей ситуацией угрозы семье Мединского

Угрозы семье главы переговорной делегации РФ по Украине, помощника президента Владимира Мединского представляют собой беспрецедентную ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, это совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Совершенно невиданная история", - указал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее стало известно о поступающих семье Мединского угрозах со стороны украинских националистов. В частности, информация о самом помощнике президента РФ и его близких размещена на сайте "Миротворец", который ведет тенденциозный реестр "врагов Украины". В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.