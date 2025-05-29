Глава Монголии вновь выступил против введения президентской формы правления

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вновь выступил против внесения изменений в конституцию страны и введение президентского правления. Об этом он заявил в связи с тем, что политики и общественность начали обсуждать такую возможность.

"Моя позиция нисколько не изменилась, я не поддержу внесение поправок в конституцию, в соответствии с которой Монголия - страна с парламентским правлением и должна его укреплять. Нужно совершенствовать демократическое управление для обеспечения независимости страны, национальной безопасности и единства народа", - указал глава государства.

Он отметил, что открыто высказывал свое мнение еще в ходе работы премьер-министром (2017-2021 годы). Ухнаагийн Хурэлсух - первый президент Монголии, избранный на шестилетний срок. Это произошло после того, как в 2019 году в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым политик может занимать высший государственный пост только один шестилетний срок. До этого глава государства избирался на четыре года на основе всеобщих прямых выборов и имел возможность переизбираться еще на один срок.