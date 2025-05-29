Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
29 мая 2025 / 18:07
КОТИРОВКИ
USD
29/05
79.6037
EUR
29/05
90.3365
Новости часа
Президент РФ поздравил сограждан с Днем защиты детей Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотика ВСУ
Москва
29 мая 2025 / 18:07
Котировки
USD
29/05
79.6037
0.0000
EUR
29/05
90.3365
0.0000
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Общество
Шарлот отбывает наказание в колонии-поселении в Тольятти
29 мая 2025 / 14:18
Шарлот отбывает наказание в колонии-поселении в Тольятти
© Альберт Дзень/ ТАСС

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, находится в колонии-поселении №1 в городе Тольятти Самарской области. Об этом рассказал его отец Валерий Шарлот в беседе с ТАСС.

"Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении №1. Его привезли туда после майских праздников, привыкает", - отметил он.

По словам собеседника агентства, исполнитель в настоящее время занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У него есть возможность телефонной связи и свиданий с родными. Валерий Шарлот также заявил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.

Ранее Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к 5,5 года колонии-поселения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был включен ранее. 

Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
15:48
Президент РФ поздравил сограждан с Днем защиты детей
15:29
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотика ВСУ
15:04
Президент Казахстана призвал уважать право нацменьшинств говорить на своих языках
14:49
Орбан сравнил членство Украины в ЕС с открытием Восточного фронта против РФ
14:37
Доллар на межбанке впервые с 2023 года опустился ниже 78 рублей
14:18
Шарлот отбывает наказание в колонии-поселении в Тольятти
14:00
Глава Монголии вновь выступил против введения президентской формы правления
13:48
Песков считает вопиющей ситуацией угрозы семье Мединского
13:32
Площадь пожаров в Бурятии увеличилась до 104,7 тыс. га
13:10
Цена нефти Brent впервые с 21 мая поднялась выше $66 за баррель
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения