Шарлот отбывает наказание в колонии-поселении в Тольятти

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, находится в колонии-поселении №1 в городе Тольятти Самарской области. Об этом рассказал его отец Валерий Шарлот в беседе с ТАСС.

"Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении №1. Его привезли туда после майских праздников, привыкает", - отметил он.

По словам собеседника агентства, исполнитель в настоящее время занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У него есть возможность телефонной связи и свиданий с родными. Валерий Шарлот также заявил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.

Ранее Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к 5,5 года колонии-поселения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был включен ранее.