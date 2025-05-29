Доллар на межбанке впервые с 2023 года опустился ниже 78 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке в четверг впервые с 31 мая 2023 года опустился ниже 78 рублей. Вместе с тем курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 12 июня 2023 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 11:18 мск, курс американской валюты снижался на 2,54% - до 77,875 рубля. К 11:52 мск курс доллара замедлил снижение и находился на отметке в 78,225 рубля (-2,11%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке к 11:22 мск терял 2,08%, опускаясь до 87,848 рубля. На 11:47 мск курс единой европейской валюты замедлил снижение и составлял 88,807 рубля (-1,01%).