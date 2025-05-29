Европе нужен мир, а для его достижения не следует принимать Украину в Европейский союз, так как это будет означать открытие нового Восточного фронта против России. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

"Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому Украину не нужно принимать ЕС", - сказал политик, представляя свой план действий правоконсервативных сил в Европе.

По его словам, Венгрия намерена не допустить поспешного вступления Украины в ЕС, к которому стремится Брюссель. Вторым пунктом плана главы венгерского правительства должно стать укрепление суверенитета стран ЕС вопреки попыткам Брюсселя забрать себе всю полноту власти.

Он призвал своих соратников защищать свободу политических действий и мнений в сообществе, которую стремятся ограничить нынешние лидеры ЕС. Вместе с тем в качестве еще одного важного направления премьер выделил борьбу с нелегальной иммиграцией в Европе.