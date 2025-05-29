Президент Казахстана призвал уважать право нацменьшинств говорить на своих языках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии международного форума "Астана" заявил о необходимости уважать право проживающих в республике нацменьшинств говорить на своих языках и развивать собственные традиции.

Вместе с тем он обратил внимание на проблему роста протекционизма в мире и сбои в мультилатерализме. В связи с этим, по словам главы государства, страны должны сохранить налаженное сотрудничество или же восстановить его, если оно было нарушено. Казахстан в своей внешней политике опирается на "приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав", указал Токаев.

"Националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов недопустимы. При этом необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип "единство в многообразии", - подчеркнул президент.

Международный форум "Астана" начался 29 мая в столице Казахстана. В пленарной сессии вместе с Токаевым принимают участие президент Руанды Поль Кагаме, президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова, бывший генсек ООН Пан Ги Мун. Россию на форуме представляет вице-премьер Алексей Оверчук.