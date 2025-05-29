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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотика ВСУ
29 мая 2025 / 15:29
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотика ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 123 беспилотных летательных аппарата ВСУ, 47 из них вне зоны специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 123 беспилотника самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения спецоперации", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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