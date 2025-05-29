Президент РФ поздравил сограждан с Днем защиты детей

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Международным днем защиты детей.

"Сердечно поздравляю с наступающим Международным днем защиты детей всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников, всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство нашего подрастающего поколения было счастливым, а будущее - успешным", - сказал глава государства, воспользовавшись площадкой встречи с многодетными семьями.

Он также искренне поприветствовал большие, дружные семьи, в которых взрослые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей. "Это, безусловно, всегда считалось самым главным для любого человека и очень важным для всей нашей страны", - отметил Путин, добавив, что воспитание - это непростой и очень ответственный труд, особенно в многодетных семьях.