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Технологии
Шадаев отметил, что в России практически не растут тарифы на связь
29 мая 2025 / 16:18
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В России почти не растут тарифы на услуги связи. На это обратил внимание министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT.
"У нас в целом традиционно неплохая ситуация. У нас практически не растут тарифы на связь", - отметил он.
"За пять лет ARPU (средняя выручка на пользователя) вырос на 15-16% - меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными, одновременно инфраструктура у нас развивается", - указал Шадаев.