Шадаев отметил, что в России практически не растут тарифы на связь

В России почти не растут тарифы на услуги связи. На это обратил внимание министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT.

"У нас в целом традиционно неплохая ситуация. У нас практически не растут тарифы на связь", - отметил он.

"За пять лет ARPU (средняя выручка на пользователя) вырос на 15-16% - меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными, одновременно инфраструктура у нас развивается", - указал Шадаев.