СВР: сербский военпром поставками Киеву пытается выстрелить Москве в спину

Сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, не отказываются от поставок боеприпасов Киеву. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

"Сербский военпром пытается выстрелить России в спину. Согласно поступающим в СВР данным, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Киеву", - следует из сообщения.

Отмечается, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". "В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО. В последнее время с этой целью привлекаются также африканские государства", - указали в СВР.

Там подчеркнули, что вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется "сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия". "Едва ли такие поставки можно объяснить "гуманитарными соображениями". В налаженном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" задействованы крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие", - заявили в пресс-бюро.

"Складывается впечатление, что стремление сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги", - заключили в СВР.