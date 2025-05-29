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Общество
Путин: для россиян семейные ценности являются непреложными
29 мая 2025 / 16:52
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Истинные семейные ценности для жителей России непреложны, кто бы в мире ни пытался их "отменить". На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с отмеченными госнаградами многодетными семьями.
"Подлинные семейные ценности для России и ее граждан остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить", - подчеркнул он.