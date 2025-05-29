Путин: для россиян семейные ценности являются непреложными

Истинные семейные ценности для жителей России непреложны, кто бы в мире ни пытался их "отменить". На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с отмеченными госнаградами многодетными семьями.

"Подлинные семейные ценности для России и ее граждан остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить", - подчеркнул он.