Сборная Украины бойкотирует ЧМ по дзюдо из-за возврата символики белорусам

Федерация дзюдо Украины не будет отправлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба украинской организации.

Ранее стало известно, что исполком IJF разрешил спортсменам из Белоруссии с 1 июня текущего года выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны.

"Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение не направлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира. Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении", - следует из заявления.

За последние три года сборная Украины бойкотирует второе мировое первенство по дзюдо. В 2023 году украинцы отказались выступить на ЧМ из-за допуска к состязаниям IJF атлетов из России и Белоруссии. В 2024 году сборная Украина участвовала в турнире, но не выиграла ни одной медали.

Чемпионат мира по дзюдо в 2025 году пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Российские спортсмены примут в нем участие под флагом Международной федерации дзюдо.