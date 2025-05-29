Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта

Британский король Карл III заявил, что для Канады наступил критический момент. Такое мнение он высказал в ходе первой с 1977 года «тронной речи» британского монарха в парламенте Канады, передает РИА Новости. «Демократия, плюрализм, верховенство закона, самоопределение и свобода — это ценности, которыми дорожат канадцы и которые правительство намерено защищать», — подчеркнул Карл III. В этом заявлении многие наблюдатели увидели завуалированную критику идей Трампа о присоединении Канады к США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за это, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

Британская Times отмечает, что во время визита в Канаду Карл III как глава Содружества наций и король Канады планирует убедить Канаду и ее премьера в том, что Британия поддерживает Канаду и выступает против притязаний Трампа на государство. Как добавил изданию глава центра по истории и политики Университета Лондона профессор Филипп Мерфи, речь короля в парламенте Канады, скорее всего, будет включать отсылку к Трампу.

"Что мы, скорее всего, увидим - так это речь (короля - ред.) с трона, в которой будет отсылка к Трампу... и тому, что происходит. В ней будет сильный подтекст, и канадцы хотят его увидеть. Канадцы... захотят подчеркнуть, что Карл не просто король Канады, но и Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии - ред.)..., и его приезд может показать, что Соединенное Королевство на стороне Канады в любом торговом споре с США", - цитирует газета Мерфи.

Однако "Британские министры пытаются убедить правительство Канады оставить в стороне Карла III от каких-либо споров по поводу Дональда Трампа, и канадцы этому яростно сопротивляются", - заявил газете неназванный источник из Содружества наций.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «Трамп хочет присоединить Канаду к США. Но тут вопрос, а на каком основании? С другой стороны, то, что Британское Содружество наций логически доживает последние годы, в этом нет сомнений. Великобритания не является интегратором территорий, и все будет идти к тому, что на территориях этих государств будут провозглашены республики. Поэтому я не стал бы утверждать, что Великобритания ставит полки в колеса Трампу в этом вопросе потому, что тренд на распад неизменен, и у Великобритании скорее стоит задача сохранить хотя бы Шотландию и Северную Ирландию. Поэтому раньше или позже статус всех британских владений и стран-членов Британского Содружества наций будет пересмотрен, и к Трампу это отношения не имеет. В тоже время этот процесс может растянуться на десятилетия».

В то же время эксперт отмечает, что «совершенно непонятно, что к чему стремится в действительности администрация Трампа. А это ведет к недоразумениям в отношениях между США и Великобританией. Но принципиальных расхождений между ними нет. А ситуативно, конечно, очень опасно сталкиваться с США потому, что у него каждый день десятки новаций, и естественно, что Великобритания это понимает и хочет научиться обеспечивать свои интересы без того, чтобы каждый раз звонить в Вашингтон».