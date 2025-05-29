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Политика
В Латвии обязали депутатов общаться в здании парламента исключительно по-латышски
29 мая 2025 / 17:32
© Руслан Шамуков/ ТАСС
Сейм Латвии принял поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Об этом информировал портал гостелерадио LSM.
Теперь использование других языков в здании парламента будет расцениваться как "нарушение закона". Новый регламент распространяется как на порядок общения между парламентариями, так и на внешние контакты.
Согласно данным официального статистического портала Латвии, опубликованным в октябре 2023 года, не менее 37,7% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет считают родным русский язык.