В Латвии обязали депутатов общаться в здании парламента исключительно по-латышски

Сейм Латвии принял поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Об этом информировал портал гостелерадио LSM.

Теперь использование других языков в здании парламента будет расцениваться как "нарушение закона". Новый регламент распространяется как на порядок общения между парламентариями, так и на внешние контакты.

Согласно данным официального статистического портала Латвии, опубликованным в октябре 2023 года, не менее 37,7% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет считают родным русский язык.