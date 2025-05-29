Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 245 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 245 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в районе ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 185 человек, на направлениях "Запад" - свыше 200, "Юг" - до 240, "Центр" - более 390, в зоне группировки "Восток" - более 160, а на направлении "Днепр" - до 70 военнослужащих.