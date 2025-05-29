Эрдоган заявил, что Анкара использует все возможности для примирения Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара остается на связи с Россией и Украиной и намерена задействовать все свои дипломатические возможности для урегулирования конфликта.

"Мы продолжаем стремиться к миру и нацелены продолжать наши усилия. Мы находимся в контакте как с Москвой, так и с Киевом. Мы рассматриваем нынешний импульс в контексте диалога между сторонами в качестве возможности для постоянного мира. Эту возможность нельзя упускать. Мы используем всю нашу дипломатическую силу и потенциал для мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе является гуманитарным долгом и соответствует интересам нашей страны", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган выразил надежду на достижение желаемого компромисса в результате нынешних мирных усилий. "Весь мир увидел, что эта война фундаментально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Евросоюз ищет возможности для снижения своей зависимости от России в области энергетики. И это увеличивает геополитическую ценность стран - транзитеров энергоресурсов, таких как Турция", - указал он.