ИГИЛ*: вчера заклятый враг – сегодня союзник Запада?

Евросоюз объявил 28 мая о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

"Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности (имеются в виду антитеррористические меры - прим. ред, - говорится в сообщении Совета ЕС. - Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка". В документе отмечается, что этот шаг стал реализацией политического решения глав МИД ЕС от 20 мая о желательности отмены санкций ЕС против Сирии.

Существенно облегчили режим санкций и США. Госсекретарь США Марко Рубио 24 мая подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как указывается в документе, речь идет о санкциях, принятых в рамках так называемого закона Цезаря. Эти исключения будут способствовать улучшению санитарной обстановки и ситуации с электро- и водоснабжением. "Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации концепции президента [США Дональда Трампа] о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в ее отношениях с соседями", - указал Рубио.

"Президент ясно дал понять о своих ожиданиях о том, что за оказанием помощи последуют быстрые действия сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - резюмировал госсекретарь США.

В пятницу Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, официально разрешающую проводить в отношении Сирии ранее запрещенные операции.

14 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.

Кроме того, Трамп намерен исключить Сирию из списка государств - спонсоров терроризма. Об этом, как передает 29 мая телеканал Syria TV, заявил в Дамаске спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Том Барак. По его словам, главной целью администрации США является "расширение прав и возможностей действующего правительства" в Сирии. Касаясь отношений Сирии с Израилем, он охарактеризовал их как "решаемую проблему", высказавшись в поддержку диалога между странами.

Как передает телеканал "Аль-Ихбария", ранее в Народном дворце в Дамаске спецпредставителя США приняли сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и глава МИД Асаад аш-Шейбани.

Утром в четверг в Дамаске состоялась церемония открытия резиденции посла США в Дамаске после 13-летнего перерыва, ознаменовав возвращение американской дипломатической миссии в Сирию.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отмечает в этой связи, что «поскольку свержение руководства Башара Асада в Сирии произошло при непосредственном участии спецслужб США и этому есть много подтверждений и это не скрывают представители новых властей Сирии, то сейчас у власти в Сирии стоят те силы, которые приведены к этой власти США и ее западными союзниками, Турцией и Израилем. Поэтому логичное этому продолжение – снятие санкций именно с Сирии, того руководства, которое они привели к власти. То есть США, ЕС, Турция, Израиль рассматривают новое руководство Сирии, как лояльных Западу. Поэтому здесь нет ничего удивительного и экстраординарного. А связь нового руководства Сирии с ИГИЛ и с «Аль-Каедой» (признаны в РФ террористическими организациями и запрещены) много раз доказана и очевидна. Другое дело, что новое руководство Сирии уже отмежевывается от своих прежних воззрений. Они сейчас отвергают это. Но это перекрашивание не говорит о том, что идеология создания Исламского государства в Сирии, ушла. Просто публично эта идеология не продвигается, но на самом деле это силы политического Ислама».

По словам эксперта, «нахождение у власти в Сирии лояльных США и Западу в целом сил будет использовано для продвижения западных интересов на Ближнем Востоке. Новое сирийское руководство это союзник Запада».