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ВЦИОМ: треть россиян рассказали, что в детстве стояли в углу
29 мая 2025 / 18:28
ВЦИОМ: треть россиян рассказали, что в детстве стояли в углу
© Диляра Залялиева/ТАСС

Большинство россиян (60%) рассказали, что их воспитывали через наставления, 32% поделились, что в детстве стояли в углу в воспитательных целях, а 24-26% помнят, что их воспитывали с помощью физических наказаний. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра ВЦИОМ сообщает ТАСС.

"При этом меры ограничительного характера (лишение ТВ, прогулок, карманных денег) встречаются реже. Таким образом, физическое воздействие было социально допустимым и применялось в качестве стандартной меры", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, подход к воспитанию россиян в семьях их родителей при этом не был равногендерным. "Современным российским мужчинам в детстве довелось гораздо чаще стоять в углу, испытывать телесные наказания, а также чаще лишаться радостей детства в виде игровой приставки, просмотра ТВ, прогулок или карманных денег. Единственное, что к ним применяли реже, - разговоры, их чаще вели с девочками", - указывает соцслужба.

Вместе с тем современные родители предпочитают верить в силу слова и опираются в воспитании в большинстве на разговоры, на втором месте лишение ТВ, гаджетов. "Физические наказания стали "мягче", они сегодня встречаются реже и выбор чаще отдается шлепкам, подзатыльникам, а не ремню. Воспитание становится более эмпатийным", - сказано в исследовании.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проведен 12 мая среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

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