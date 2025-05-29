Трамп думает о пакетах, Мерц – о ракетах

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Дональда Трампа и его команду продолжает штормить. Внутриамериканские социологические замеры показывают, что на середину мая уровень поддержки президента электоратом находится в районе 45 % граждан, хотя пару месяцев назад его поддерживало на 10 % больше, и падение, конечно, весьма существенное. Это исследование в целом по стране, но и среди твердых сторонников потери по 2 % в месяц - что тоже болезненно.

Разочарование, видимо, относится по большей части ко внутренней политике, которую среднестатистический согражданин Трампа ставит по значимости выше внешней. Но и международный электорат хозяина Белого дома от его действий всё чаще в недоумении еще большем, чем во время первого срока. Причем это часто касается даже противостоящих друг другу сил и игроков. Желая разрешить все мало-мало значимые конфликты себе на пользу, он пока не продвинулся сильно ни в одном, при этом, например, поссорился с Нетаньяху – премьером традиционно союзного Израиля.

Одной из важных точек приложения усилий Трампа остается российско-украинский конфликт. И здесь он так же не может выработать определенную линию, беспорядочно жонглируя кнутами и пряниками. Так он, пока не решил, вводить ли новые санкции против России в ответ на удары ВС РФ по украинской инфраструктуре и военным объектам. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в высшей вашингтонской бюрократии. При этом, как заявили эти источники, «Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил перед ним». Вспомнив недавние выпады Трампа в адрес российского визави, газета напомнила, что американский лидер уже не раз выступал с такими угрозами, «но он ни разу не довел дело до конца».

О каком выпаде идет речь? О трамповской публикации в соцсетях: «Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем». «Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!»,- отреагировал на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале. В ответ американский спецпосланник по Украине генерал Кит Келлог написал: «Это безответственно и недопустимо. Это заявление Дмитрия Медведева не соответствует статусу мировой державы. Президент Трамп прикладывает усилия для завершения конфликта и спасения жизней. Мы ожидаем дорожной карты по урегулированию, которую вы обещали ещё неделю назад. Прекратите огонь сейчас же».

Тем самым генерал уже не в первый раз повторил требования киевского режима и Европы о «прекращении огня без условий». Российская дипломатия со свойственной ей деликатностью пытаются намекнуть, что американские метания продиктованы информационной близорукостью. Так, по мнения помощника российского президента Юрия Ушакова, Трампа недостаточно информируют о том, какие массированные террористические атаки осуществляет Украина против мирных городов РФ.

Стоит полагать, что необходимой информацией команда Трампа обладает, и вопрос исключительно в ее интерпретации. Вот и представитель Госдепа США Тэмми Брюс дала понять, что возможные санкции не за горами. «Как мы видели сегодня с Путиным... есть момент, что Трамп смотрит на вещи по-другому, и... как и во всех остальных случаях в этой администрации, это произойдет быстро», сказала она, добавив, что «президент Путин начинает понимать, насколько президент Трамп возмущен происходящим».

Нелегитимный украинский президент пытается использовать эти шатания и общую неготовность Вашингтона отказывать от «проекта Украина» (благо недавно была подписана «ресурсная сделка») для решения своих проблем и давления на Россию. Другим инструментом выступают европейцы, которые, в свою очередь, должны надавить на Трампа и окончательно вернуть его на антироссийскую сторону. Роль солиста в антироссийском ансамбле у Макрона, явно испытывающего семейные трудности, перехватил новый немецкий канцлер Мерц. На днях он дважды заявил, что ограничения Запада на использование дальнобойного оружия против России сняты, причем не только немцами, французами и британцами, но и американцами.

Правда, глава немецкого Минфина и вице-канцлер Ларс Клингбайль фактически опроверг утверждение шефа, но Мерц продолжил утверждать о снятии запрета. Непонятно, был это слаженный наигранный или искренний разнобой, но он очевидно не совсем случайно произошел накануне очередного, третьего за последнее время визита Зеленского в Берлин. Анонсировался диалог по ракетам Taurus, однако немецкое издание Bild сообщило, что Берлин не станет передавать их Украине, так как эта тема в бундесправительстве сейчас считается «табуированной».

Впрочем, в ходе самой встречи Мерц нашел, чем утешить гостя. Он в очередной раз подтвердил отмашку на дальнобойные удары – правда, решил не отвечать прямо на вопрос, будут ли участвовать в этих ударах Taurus, сказав, что Германия профинансирует производство дальнобойного оружия украинского производства самим киевским режимом и вложится в общее производство. Зеленский уточнил, что такие проекты уже есть, но немецкие вливания позволят сделать производство более масштабным. Кроме того, Германия внесет существенный вклад в оплату покупки терминалов Starlink для обеспечения связи ВСУ.

Из договоренностей финансово-экономического антироссийского характера можно отметить обещание Мерца сделать все, чтобы «Северный поток-2» никогда не заработал. И вишенка на торте цветов немецкого и украинского флагов – опять-таки санкционная тема. «Когда вы были на Украине, вы угрожали российскому президенту санкциями, говорили так ультимативно, если он не согласится на перемирие. Но ничего не произошло. Чего ещё вы ждёте, когда будут эти санкции?», – спросили Мерца журналисты. «Со времени моего визита в Киев две с половиной недели назад мы приняли 17 пакет санкций. Это было во вторник. Это сильный пакет, и он был результатом нашего визита. Со стороны России не было готовности к перемирию, и потому вступил в силу этот пакет. Сейчас мы работаем над 18 пакетом санкций. Мы ведём переговоры с США, американское правительство также говорит о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах, и я в них активно участвую», – ответил Мерц. Таким образом, надежда на привлечение Вашингтона к новым санкциям жива, вопрос лишь, в какой степени оправданна.

Визит в Германию явно воодушевил Зеленского – как, несомненно, и состоявшийся днем ранее визит в Вашингтон главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, в ходе которого он призвал к евроатлантической солидарности против России (правда, тоже уйдя от раскрытия темы Taurus). В беседе с журналистами украинский главарь заявил, что готов ко встречам с Путиным и Трампом как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. При этом он считает неприемлемым разговор о гарантиях безопасности без участия европейцев: «Они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что готовы поддержать Украину. К примеру, украинскую армию, финансами и оружием. Армия является неотъемлемой главной частью гарантий безопасности для Украины». Из других тезисов Зеленского: формирования ВСУ продолжают оставаться в Курской области и останутся там до заключения перемирия, западные санкции сильно ударят по экономике России летом 2026 года, «мы можем удивить Россию, если у нас будут деньги – на все их ракеты мы найдем ответ».

ВС РФ ничего не остается, как улучшать условия мирного урегулирования на поле боя, в то время как Зеленский будет выпрашивать новую европейскую помощь, Европа ее предоставлять, а Трамп метаться, пытаясь достичь успеха хоть где-то и укрепить реноме хоть в чьих-то глазах.