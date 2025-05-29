Лавров отметил, что Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи РФ

Западные страны наращивают провокационные военные учения у границ Российской Федерации. На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров, выступая на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Евразии.

"Западные соседи затянули в Североатлантический альянс ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжая наращивать провокационные военные учения у российских рубежей, на суше и на море", - отметил он.

По словам министра, жизнь, похоже, ничему не учит западных соседей. "После начала специальной военной операции они продолжили планомерную милитаризацию киевского режима. Запретили ему заключать мир на условиях возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Вместе с тем Лавров указал, что "опасное развитие событий происходят в отсутствии на евразийском континенте объединяющих нормативных и институциональных рамок, позволяющих коллективно решать вопросы обеспечения безопасности".