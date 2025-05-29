Из Берлина с деньгами

Павел Александров, международный обозреватель

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и нынешний укрофюрер Владимир Зеленский расставались после своей встречи в Берлине очень довольные друг другом. Даже демонстративно, как отметили местные наблюдатели, общались на «ты». Главной темой их переговоров, естественно, был вопрос о том, как нанести стратегическое поражение России. При этом можно с уверенностью назвать и тему, которую они наверняка не затрагивали, - не вспоминали своих предков. Ну, не станет же Мерц рассказывать внуку достойного офицера Красной армии, командира стрелковой роты в годы войны Семёна Ивановича Зеленского о своих офицере вермахта отце и обершарфюрере СА деде, которые были убежденными нацистами.

Да и зачем им углубляться в далекое прошлое, когда так много взаимных интересов в настоящем, - в первую очередь, деньги. Деньги, которые Мерцу надо вложить в военно-промышленный комплекс ФРГ, чтобы попытаться вытащить страну из экономического кризиса, а Зеленскому – под предлогом оживления украинского ВПК, просто распилить, как это нынче принято делать в Незалежной с любыми инвестициями. Правительство Мерца уже запланировало для переоснащения Бундесвера создание (из заемных, кстати, средств) фонда в 500 млрд евро, а Зеленский, который побирается буквально по всему миру, рад вообще каждому миллиарду (на миллионы он стал реагировать как-то вяло).

С этой точки зрения его визит в Берлин оказался весьма продуктивным. «Пакет» на целых 5 млрд евро сформировали берлинские власти для поддержки борьбы Зеленского против России. Обращает на себя внимание, что на первый план здесь вышло дальнобойное оружие. Так, ТАСС цитирует министра обороны Умерова, который сообщил о подписании контракта с компанией Diehl Defence на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта составляет 2,2 млрд евро. Минобороны ФРГ пообещало, что системы вооружения "быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил, первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель".

В ведомстве отметили, что Германия также профинансирует обслуживание и ремонт данных комплексов на Украине. Для этого будет создано совместное предприятие. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Украине будет оказана дальнейшая поддержка и в сфере медицины. Например, ФРГ профинансирует медоборудование, произведенное на Украине. Кроме того, щедрые немцы проплатят расходы ВСУ на пользование американской Starlink. Всё вышеупомянутое и оценивается в 5 млрд евро. Обращает на себя внимание, что на встрече Мерца и Зеленского было принято решение о производственной кооперации по выпуску дальнобойных вооружений. Судя по всему, канцлер пока никак не может добиться от партнера по правящей коалиции – СДПГ – согласия на поставку Киеву крылатых дальнобойных немецких ракет Taurus, поэтому нашли другое решение – профинансировать собственные разработки украинских оружейников.

При этом канцлер подчеркнул, что, располагая таким вооружением, Украина «сможет в полном объеме обороняться – даже против военных целей, расположенных и вне ее государственных границ». По его словам, в ходе планируемого сотрудничества для производства дальнобойных вооружений будут использованы научные потенциалы обеих сторон, немецкие деньги и низкие производственные расходы на Украине. Фридрих Мерц в очередной раз подтвердил, что ФРГ будет оказывать Киеву всемерную помощь, отметив, что, планируя ее, правительство Германии исходит из того, что в обозримом будущем «существенных изменений на фронте не произойдет», а Россия «продолжит, неся большие потери, свои ограниченные наступательные операции без значительных прорывов».

Канцлер ФРГ снова обвинил Россию в том, что ее действия не являются «языком мира, но языком агрессии» и призвал «продолжать усиливать давление на Москву». Судя по реакции Зеленского, в эти минуты он в полной мере ощущал глубокое удовлетворение от того, что вместо «осторожного и нерешительного» Олафа Шольца теперь появился такой замечательный решительный и щедрый Фридрих Мерц. Впрочем, идея канцлера профинансировать и перенести производство дальнобойных вооружений на территорию Украины возникла у него наверняка ввиду предупреждений Москвы о том, что Германия сползает к ситуации, когда окажется в состоянии войны с Россией.

Ведь как сказал на днях один из ведущих российских военных экспертов, если немецкая крылатая ракета Taurus прилетит на нашу территорию, то нам придется тут же послать «Орешник» по немецкому заводу, где ее произвели. Вот Мерц и подумал, что лучше будет, чтобы украинцы сами выпускали дальнобойные вооружения – их не жалко. Кстати, украинцев не жалко ведь не только всем европейским русофобам, но и самому Зеленскому.

На фоне явно довольных собой Мерца и Зеленского местные СМИ не смогли не упомянуть жесткое заявление лидера партии «ССВ» Сары Вагенкнехт, которая указала на необходимость проведения всегерманского референдума по политике Германии в отношении Украины, включая запрет на поставку ракет Taurus киевскому режиму. «Сначала правительство ФРГ делает поставки оружия секретными, а затем снимает ограничения по дальности их применения. Это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно намерено поставлять эти ракеты или уже сделало это», считает популярный политик. «Такое отношение к населению Германии абсолютно неприемлемо», возмущается Вагенкнехт.

Её неутешительная оценка визита: "Больше оружия большой дальности, больше санкций, но никаких серьезных усилий по поиску компромисса», говорит Сара Вагенкнехт, которая постоянно призывает к мирному завершению конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. «Вместо того, чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и якобы его нежелание вести переговоры, Мерц должен был воспользоваться возможностью выработать с украинским президентом компромиссную линию для переговоров. Отказ Украины от вступления в НАТО был бы доказательством того, что Зеленский и европейцы хотят вести серьезные переговоры", - резюмировала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость».