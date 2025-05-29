Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Спорт
Вторые Игры будущего пройдут в Абу-Даби в декабре 2025 года
29 мая 2025 / 18:59
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Вторые Игры будущего примет Абу-Даби, они пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба турнира.
Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участниками соревнований стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран.
Третьи Игры будущего намечены на 2026 год. Соревнования состоятся в Казахстане.