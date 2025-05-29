Вторые Игры будущего пройдут в Абу-Даби в декабре 2025 года

Вторые Игры будущего примет Абу-Даби, они пройдут с 18 по 23 декабря 2025 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба турнира.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участниками соревнований стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

Третьи Игры будущего намечены на 2026 год. Соревнования состоятся в Казахстане.