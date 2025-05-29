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Володин отметил, что законы по борьбе с нелегальной миграцией начали работать
29 мая 2025 / 19:18
Володин отметил, что законы по борьбе с нелегальной миграцией начали работать
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Госдума с 2024 года приняла 16 законов, нацеленных на борьбу с нелегальной миграцией, которые уже демонстрируют результат. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание в Екатеринбурге девяти участников преступной группы, организовывавших незаконное пребывание мигрантов в стране.

"В конце 2024 года мы ввели запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка. Тогда же ужесточили ответственность за организацию незаконной миграции и пособничество в этом. Сегодня видим, что законы начали работать", - указал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что один из девяти задержанных в Екатеринбурге участников преступной группы - "директор Центра по приему экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, который относится к Уральскому федеральному университету". "По информации МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен. Все эти действия осуществлялись из корыстных побуждений", - уточнил он.

Председатель палаты подчеркнул, что организация незаконной миграции теперь относится к особо тяжким преступлениям. "Злоумышленникам теперь грозит серьезное наказание: лишение свободы сроком до 15 лет; штраф до 5 млн рублей; лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет", - констатировал он, подчеркнув, что деньги и имущество, полученные в результате преступных действий, будут конфискованы.

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