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Общество
CTV: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 20 тыс. человек
29 мая 2025 / 19:44
© Handout/Latin America News Agency via Reuters Connect/ТАСС
Более 20 тыс. жителей канадских провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Об этом информировал телеканал CTV.
Как отмечается, больше всего стихия затронула Манитобу, где приказы на обязательную эвакуацию получили 17 тыс. человек. В Альберте и Саскачеване вынужденно свои дома к настоящему времени покинули свыше 5 тыс. человек.
По данным телеканала, людей транспортируют в том числе воздушным путем в большие города, такие как Виннипег (Манитоба) и Саскатун (Саскачеван).
Информация о жертвах и разрушениях не уточняется.