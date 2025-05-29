CTV: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 20 тыс. человек

Более 20 тыс. жителей канадских провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Об этом информировал телеканал CTV.

Как отмечается, больше всего стихия затронула Манитобу, где приказы на обязательную эвакуацию получили 17 тыс. человек. В Альберте и Саскачеване вынужденно свои дома к настоящему времени покинули свыше 5 тыс. человек.

По данным телеканала, людей транспортируют в том числе воздушным путем в большие города, такие как Виннипег (Манитоба) и Саскатун (Саскачеван).

Информация о жертвах и разрушениях не уточняется.