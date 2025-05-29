Шойгу полагает, что нужно заставлять учить уроки истории тех, кто их пропустил

Важно доводить необходимые знания до людей, которые пропускали уроки истории. Уверенность в этом выразил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу при общении с журналистами по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Если вам преподали урок или вы этот урок выучили, вы можете его подзабыть, и вам надо напоминать об этом, а когда вы на этом уроке не были и вы просто не знаете, о чем там шла речь, то, наверное, эти знания надо каким-то образом доводить до наших коллег. Но в конкретном случае как раз это тот вариант, когда мы пытаемся через такие выставки, через нашу литературу, кино донести эти уроки до тех, кто их в свое время не посещал, не учил, не читал, не смотрел. И вы посмотрите на отдельные лица, людей, которые создают впечатление абсолютно безграмотных", - указал он, отвечая на вопрос о том, стала ли Европа забывать о роли СССР во Второй мировой войне.

Шойгу также отметил, что внутри СНГ вопрос сохранения истории активно обсуждается, планируется издать антологию о вкладе стран содружества в общую Великую Победу.