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Президент РФ принял в Кремле вдову Синдзо Абэ
29 мая 2025 / 20:22
Президент РФ принял в Кремле вдову Синдзо Абэ
© ТАСС

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в российской столице Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", - сказал он при общении с журналистами.

Кремль распространил кадры встречи. Путин преподнес Акиэ Абэ букет цветов и пожал ей руку.

Нападение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного оружия. Врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти политика не удалось.

За время премьерства у Абэ сложились теплые дружеские отношения с президентом РФ. Они встречались в общей сложности 27 раз и обращались друг к другу на "ты".

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