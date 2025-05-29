Даниле Козловскому и рэперу Мотылеву закрыли въезд на территорию Латвии

МИД Латвии закрыл въезд в страну российскому актеру Даниле Козловскому и российскому рэперу Slimus. Соответствующее сообщение разместила министр иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже в соцсети X.

"Я приняла решение внести Вадима Мотылева (Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд на территорию страны на неопределенный срок", - указала она.

Причина принятия такого решения не называется.

В апреле Служба государственной безопасности Латвии запретила въезд в республику заслуженной артистке России Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. По мнению спецслужбы, выступления Орбакайте и Бреговича "не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии".