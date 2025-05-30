Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласовали 60-дневное прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласовали прекращение огня в секторе Газа на 60 дней. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже проинформирован о том, что стороны конфликта одобрили внесенный им проект соглашения. О достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить американский лидер Дональд Трамп.

Вместе с тем близкий к ХАМАС портал Quds сообщает, ссылаясь на источник в движении, что радикалы "до сих пор изучают предложение Уиткоффа по Газе" и что "все сообщения в СМИ о достижении соглашения не соответствуют действительности".

Некоторое время назад израильский портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предполагает 60-дневное прекращение огня в анклаве и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа. В течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона, со своей стороны, освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Вместе с тем в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство принимает новый план Уиткоффа.