Вдова Абэ собщила, что он хотел встретиться с Путиным после начала СВО

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после начала СВО намеревался встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но так и не успел это сделать. Об этом рассказала вдова японского политика Акиэ Абэ на встрече с российским лидером в Кремле.

"Я хотела выразить вам искреннюю признательность за то, что вы так активно развивали диалог с моим супругом и стремились к развитию отношений между нашими странами. Мой муж даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что его жизнь оборвалась. Но он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс диалога, который он стремился расширить", - указала Акиэ Абэ.

Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года. Нападение произошло, когда он выступал с речью в японском городе Нара. На тот момент Абэ уже не был премьером - он покинул этот пост в 2020 году из-за проблем со здоровьем.

Акиэ Абэ также обратила внимание, что Синдзо Абэ и Путин в общей сложности встречались 27 раз. "И уже само это говорит о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения", - заключила она.

Абэ был премьером Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.