Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
30 мая 2025 / 00:14
КОТИРОВКИ
USD
30/05
78.4970
EUR
30/05
88.9481
Новости часа
Вучич обещал блокировать сделки при вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиян
Москва
30 мая 2025 / 00:14
Котировки
USD
30/05
78.4970
0.0000
EUR
30/05
88.9481
0.0000
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
29 мая 2025 / 19:44
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Вдова Абэ собщила, что он хотел встретиться с Путиным после начала СВО
29 мая 2025 / 21:21
Вдова Абэ собщила, что он хотел встретиться с Путиным после начала СВО
© Kent Nishimura/ Getty Images/ТАСС

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после начала СВО намеревался встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но так и не успел это сделать. Об этом рассказала вдова японского политика Акиэ Абэ на встрече с российским лидером в Кремле.

"Я хотела выразить вам искреннюю признательность за то, что вы так активно развивали диалог с моим супругом и стремились к развитию отношений между нашими странами. Мой муж даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что его жизнь оборвалась. Но он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс диалога, который он стремился расширить", - указала Акиэ Абэ.

Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года. Нападение произошло, когда он выступал с речью в японском городе Нара. На тот момент Абэ уже не был премьером - он покинул этот пост в 2020 году из-за проблем со здоровьем.

Акиэ Абэ также обратила внимание, что Синдзо Абэ и Путин в общей сложности встречались 27 раз. "И уже само это говорит о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения", - заключила она.

Абэ был премьером Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Независимость Канады и позиция Лондона. Мнение эксперта
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
23:05
Вучич обещал блокировать сделки при вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину
22:55
Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиян
22:38
Путин принял Назарбаева в Кремле
22:19
Лукашенко обратил внимание на исторический максимум падежа скота в Белоруссии
21:59
Токаев заявил о необходимости включить в Совбез ООН ФРГ, Японию, страны Азии и Африки
21:42
Между Пакистаном и Афганистаном произошли боевые столкновения
21:21
Вдова Абэ собщила, что он хотел встретиться с Путиным после начала СВО
20:57
Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласовали 60-дневное прекращение огня в Газе
20:37
Даниле Козловскому и рэперу Мотылеву закрыли въезд на территорию Латвии
20:22
Президент РФ принял в Кремле вдову Синдзо Абэ
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения