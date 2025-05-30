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Безопасность
Между Пакистаном и Афганистаном произошли боевые столкновения
29 мая 2025 / 21:42
© EPA-EFE/ STRINGER/ТАСС
Между военными Пакистана и представителями движения "Талибан" произошли вооруженные столкновения в афганской провинции Гильменд. Об этом информировал телеканал Al Arabiya.
Сообщается, что конфликт возник на фоне размещения КПП в Пакистане. Другие детали произошедшего не приводятся.