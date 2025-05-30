Между Пакистаном и Афганистаном произошли боевые столкновения

Между военными Пакистана и представителями движения "Талибан" произошли вооруженные столкновения в афганской провинции Гильменд. Об этом информировал телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что конфликт возник на фоне размещения КПП в Пакистане. Другие детали произошедшего не приводятся.