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Токаев заявил о необходимости включить в Совбез ООН ФРГ, Японию, страны Азии и Африки
29 мая 2025 / 21:59
Токаев заявил о необходимости включить в Совбез ООН ФРГ, Японию, страны Азии и Африки
© Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет Германии, Японии, стран Азии и Африки, а также в него можно привлечь развивающиеся страны на основе ротации. Соответствующую точку зрения изложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, перевод которого опубликовало государственное агентство Казинформ.

"В первую очередь, следует расширить Совет Безопасности. Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе", - полагает он. 

Токаев убежден, что "такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность". По его словам, "это было бы справедливым решением проблемы" кризиса в Совбезе.

Глава государства также обратил внимание, что существует изоляция некоторых крупных государств и держав, что вызывает обеспокоенность Астаны.

Токаев ранее не раз призывал реформировать ООН и ее Совбез. Он также заявлял о необходимости повысить роль средних держав, таких как Казахстан, в решении мировых проблем. 

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