Лукашенко обратил внимание на исторический максимум падежа скота в Белоруссии

В Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордно высоких значений. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством, трансляция велась на телеканале "Первый информационный".

По словам белорусского лидера, согласно статистике, падеж животных достиг исторического максимума. Он подчеркнул, что председатель Комитета государственного контроля и генпрокурор должны доложить, сколько человек было привлечено к ответственности за выявленные нарушения.

Лукашенко отметил, что, будучи человеком с деревенскими корнями, он не может понять, как можно допустить массовую гибель молодняка. Его особенно возмущает тот факт, что, по имеющимся данным, районные ветеринары вместо того, чтобы заниматься лечением и профилактикой заболеваний, обсуждают с коллегами, как скрыть реальные масштабы падежа. Ситуация доходит до ужаса, и подобные действия недопустимы - за них нужно нести уголовную ответственность, считает глава государства.