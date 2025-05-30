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Политика
Путин принял Назарбаева в Кремле
29 мая 2025 / 22:38
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - указал он.
При встрече Путин и Назарбаев обменялись рукопожатием и дружески обнялись.