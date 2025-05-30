Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиян

Мошенники создали фейковый сайт МВД России с целью получения личной информации граждан. На это обратили внимание в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах", - следует из сообщения в Telegram-канале, где опубликован также скрин поддельного сайта ведомства.

МВД информировало о предпринятых мерах по блокировке мошеннического ресурса. Вместе с тем там предупредили, что злоумышленники могут создать аналогичные сайты.

Сотрудники МВД напомнили, что единственный официальный сайт министерства - мвд.рф. Однако мошенники часто используют похожие домены, которые можно распознать по характерным признакам, в частности, .xyz, .biz, уточнили в ведомстве.