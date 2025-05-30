Вучич обещал блокировать сделки при вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что поручил не исполнять контракты, если имеется подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

"Я в любом случае отдам распоряжение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны быть в курсе этого и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались", - сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии.

"Я обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал в присутствии обеих делегаций, а также говорил с ним об этом один на один. Не хотел бы раскрывать подробности нашего разговора", - отметил сербский лидер, заявив, что уже создана рабочая группа "для установления фактов".

Вместе с тем Вучич указал, что сталкивался с обвинениями и в поставках вооружений РФ. "На прошлой неделе на меня накинулись двое послов, утверждая, что мы через турецкую фирму поставили боеприпасы Москве и что на фронте со стороны России были замечены сербские боеприпасы ", - обратил внимание он.

Вместе с тем президент уделил отдельное внимание значимости оборонной промышленности для страны. "Наши заводы должны работать и жить. У нас напрямую в государственной оборонной промышленности заняты порядка 23-24 тысяч человек, есть и частный сектор оборонной отрасли, а в целом еще по меньшей мере 25 тысяч человек косвенно зависят от этой промышленности", - заключил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ информировало о том, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Киеву. В частности, прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", указали в СВР.