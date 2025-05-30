Марина Харькова, журналист, Донецк

Дефицит бюджета Украины уже доходит до 500 миллиардов гривен. Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Дмитрий Разумков и пристыдил премьера Шмыгаля и правительство, которые «били себя в грудь, рассказывая, что всё правильно посчитали». Шмыгаль даже не стал оспаривать претензии депутата. Он обвинил во всём западных партнёров, которые сократили помощь, и успокоил, что, если во втором полугодии понадобятся средства, то правительство обратится в Раду и «обоснует все источники для наполнения бюджета». Траты Украину на содержание военного и чиновничье-депутатского аппарата все растут, и денег на все не хватает. Недавно секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко сообщил, что украинской армии не хватает огромной суммы денег. По его словам, в комитет поступило письмо от министерства обороны о потребностях вооружённых сил, и сумма, которую просят военные, почти равна тому бюджету, который уже выделен на ВСУ в текущем году. А кроме этого ещё есть потребности нацгвардии и других силовых структур. Депутат считает, что внутри государства взять эти деньги неоткуда, и без внешней помощи потребности закрыть не удастся.

Из-за возникшей проблемы украинский министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока стран «Большой семёрки» в Канаде предложил взять на себя расходы по содержанию украинской армии странам Евросоюза и «интегрировать украинские вооружённые силы в оборонную систему Европы». Министр подсчитал, что эти траты составят совсем небольшую долю ВВП ЕС. По его словам, эти расходы можно распределить между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включить в расчёт оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО. Украина призывает союзников перейти на такую схему уже со следующего года, но европейские страны без восторга отнеслись к такому предложению: из-за экономической рецессии там хватает своих проблем. К тому же, призывая других взять на себя груз финансовых рисков, сама украинская власть себя ни в чем не ограничивает.

В частности, те же депутаты Верховной Рады Украины предложили увеличить для себя компенсации, включая выплаты на аренду жилья до 27 тысяч гривен в месяц, что существенно выше средней зарплаты по стране. При этом средняя годовая зарплата народного депутата достигает 747 тысяч гривен (более 1,5 млн руб), и это, не считая стимулирования «черным налом в конвертах» за правильные голосования. И несмотря на все пафосные заявления о войне и необходимости отдать все силы для защиты родины, украинские депутаты этим летом перетруждаться не намерены. Семь из тринадцатилетних недель депутаты будут отдыхать. А ещё две недели в конце июня отведены на загранкомандировки – для участия в сессии парламентской ассамблеи Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Речь идёт поездке за государственный счёт во Францию и на атлантическое побережье Португалии. И лишь четыре недели за три месяца отведены на пленарные заседания.

При этом и депутаты, и вся верхушка киевской власти полностью игнорируют интересы своего народа и заботятся только о своем обогащении. На днях на Украине вышло журналистское расследование о масштабных хищениях на строительстве оборонительных сооружений. Речь идёт о фортификациях сразу в нескольких регионах, на которые было выделено 40 миллиардов гривен. Значительная часть этих средств ушла на счета компаний, созданных исключительно для прокрутки денег. Они были зарегистрированы на подставных лиц и не вели никакой деятельности. Их функцией в схеме было завышение цен на материалы. Авторы расследования сообщили, что таким образом были украдены сотни миллионов долларов, при этом схема координируется из Киева, а в ней задействован Тимур Миндич — совладелец шоу «Квартал 95» и человек из ближайшего окружения Зеленского. А пока режим Зеленского создает себе комфортную жизнь, простые украинцы погружены в ад выживания на пределе возможностей: социальные льготы и гарантии постепенно исчезают или сокращаются, цены на все стремительно растут и теперь предусмотрена даже такая опция, как «продуктовые кредиты», когда в банке предлагают выдачу кредитов для покупки еды.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальному хозяйству заявил, что у людей могут начать забирать квартиры за долги по коммуналке. По прогнозам депутата, это произойдёт, поскольку во власти усилятся позиции сторонников либертарианских взглядов. И тогда накопленные долги за коммунальные услуги могут обернуться для украинцев потерей единственного жилья. Недавно эксперты сообщали, что неоплаченные долги за коммуналку на Украине уже превысили 200 миллиардов гривен.

А этой осенью многие украинцы, получающие пенсию по инвалидности, могут потерять выплаты. В приказе минздрава говорится, что с апреля по октябрь мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с инвалидностью второй и третьей групп должны заново пройти медосмотр. Кроме того, что многих мужчин, которые ранее считались инвалидами, признают годными к службе в ВСУ и отправят в штурмовики, киевская власть намерена сократить расходы, отменив выплаты инвалидам. Также в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования заявили, что денег, выделенных на Украине на централизованную закупку лекарств, по оценке минздрава хватит лишь на 60% от общей потребности. Недофинансирование обернется тем, что без необходимого лечения останутся пациенты с орфанными (редкими и сложно излечимыми) заболеваниями, а также вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом и онкологическими болезнями. Из-за этих новшеств растет уровень недовольства среди украинцев. В комментариях под новостными лентами, соцсетях и уличных видеостримах украинцы не скрывают своего гнева. Они говорят, что теперь тяжелобольные будут обречены, а после пересмотра групп инвалидности значительная часть людей может быть признана условно «здоровой» и тоже брошена на произвол судьбы. Очевидно, что многим просто откажут в выплатах и вскоре последуют новые урезания соцподдержки и рост налоговой нагрузки.

Отметим, что в январе этого года ряд украинских СМИ уже писал, что кабмин собирается отменить выплаты пенсий инвалидам 2-й и 3-й групп. Это прозвучало на фоне заявления депутата парламента Украины Михаила Цымбалюка, который сообщил о намерениях правительства пересмотреть систему поддержки людей с инвалидностью. По его словам, обсуждается возможность прекращения выплат для граждан с 2-й и 3-й группами инвалидности.

Социальный кризис наблюдается и в сфере образования. Этим летом многие украинские учителя поедут на фронт: многим из них не продлят бронь от мобилизации. Об этом на заседании Верховной Рады заявил депутат Алексей Гончаренко (признан в России экстремистом и террористом). По его словам, на Украине происходит бардак с отсрочкой для учителей и преподавателей.

«А учителям говорят, что тех, у кого завершается бронь во время летних каникул, будут забирать на фронт, а некоторым бронь вообще не продлевают», — сообщил он. Более того, многие педагоги из-за сокращения количества школ и колледжей останутся вообще без работы. Например, только в Харьковской области без рабочего места останутся 2300 педагогов.

Проведённая департаментом образования Харьковской ОВА проверка установила, что практически во всех школах в классах учатся менее положенных 20 учеников. Особенно же недостаток учащихся наблюдается на прифронтовых территориях Харьковской области. Под угрозой ликвидации оказались десятки учебных заведений. Сейчас глава Харьковской администрации созвал специальную рабочую группу, которая должна подготовить обращение к украинскому кабмину с просьбой пересмотреть минимальное число учеников в классе. Но всё упирается в финансирование, которое на Украине сокращается и в образовательной сфере. Еще год назад украинский Кабмин издал приказ о минимальной численности учеников в классе. Цель этой так называемой образовательной реформы заключается в том, чтобы уволить как можно больше преподавателей и снять с баланса множество учебных заведений — общеобразовательных школ, колледжей и вузов. Процесс закрытия разных вузов, их филиалов уже начался.

«Барыжники — один из типов людей, которые дорвались до власти на Украине. У них цель одна — собственное обогащение. Они не обладают серьёзными умственными способностями, зато используют все методы, чтобы обогащаться. Украина давно живёт в состоянии дефолта. И все расчёты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только после прямых вливаний Запада. Государственный долг составляет более $186 млрд. — он абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату. Как только вливания прекратятся, Украина автоматически станет банкротом», — уверен экс-премьер Украины Николай Азаров.

Соглашения Украины с США усугубят ситуацию, так как американцы «наложат руку» на монополии по разработке месторождений, порты и железные дороги. Когда американцы заберут их в свое управление, они сбросят оттуда всю социальную нагрузку и выплаты в бюджет, чтобы самим извлекать прибыль. Поэтому все социальные программы, выплаты на Украине будут поэтапно свернуты. И этот процесс уже запущен.