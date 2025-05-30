Токио шлет дипломатические сигналы. Надо понять - кому

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В японо-российских отношениях, переживающих худший период со времен Второй мировой войны, 29 мая произошло яркое и неформальное событие. Президент Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ. Неожиданно.

С обеих сторон прозвучало немало теплых слов. Но вряд ли можно утверждать, что встреча носила только протокольный характер.

Как заявил президент России, Синдзо Абэ «очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. (…) Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. (…) Мы ему очень благодарны за его позицию, мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении, и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества. Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта. Но память о нём и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится».

Госпожа Абэ поделилась, что испытывает ностальгические чувства к России, которую не раз посещала вместе с супругом. А всего Путин и Абэ встречались 27 раз. Она также подчеркнула, что главная ее цель – «выразить искреннюю признательность за то, что Вы так активно развивали диалог с моим супругом и стремились к развитию отношений между нашими странами».

Далее японская гостья сделала довольно значимое политическое заявление: «Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с Вами и питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с Вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять. Я не политик и не хотела бы сейчас затрагивать какие-то политические вопросы. Могу сказать только одно, что Россия для Японии – очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты».

Звучит весомо в нынешнем международном контексте.

Акиэ Абэ специально оговорилась, что политику затрагивать не хочет, но, все это конечно политика. И естественный вопрос: кто организовывал ее поездку в Москву и насколько она согласована с официальным Токио?

Пока разъяснений оттуда нет, но можно вспомнить аналогичный случай, когда избранный президент США Дональд Трамп также встретился 15 декабря 2025 года с Акиэ Абэ.

Трамп и Меланья пообедали с ней в резиденции президента Мар-а-Лаго во Флориде. Первая леди также опубликовала фотографию со встречи в социальной сети Трампа Truth, сопроводив ее словами: «Для нас было честью снова принимать госпожу Акиэ Абэ в Мар-а-Лаго. Мы с любовью вспоминали её покойного мужа, бывшего премьер-министра Абэ, и чтили его выдающееся наследие».

СМИ утверждали, что сам Трамп пригласил Акиэ на личную встречу из-за его близких отношений с покойным премьер-министром Японии, который был убит в 2022 году. CNN сообщала, что встреча была организована в ходе прямого общения между вдовой и Трампом, а не по правительственным каналам.

Тут надо напомнить, что покойный Абэ сразу после первого избрания Трампа в 2016 году отправился в США, чтобы установить неформальные дружественные связи с нестандартным американским президентом. СМИ утверждали, что миссия Абэ, в ходе которой он даже поиграл с Трампом в гольф, прошла крайне успешно.

Повторить маневр Абэ попытался нынешний японский премьер Сигэру Исиба, который хотел заехать в США по завершении своего турне по Латинской Америке сразу после президентских выборов и встретиться с Трампом. Однако японские дипломаты получили отказ, а правительство Японии объяснило, что, по информации от офиса Трампа, избранный президент не будет встречаться с лидерами других стран до своей инаугурации в январе следующего года в связи с объективными юридическими ограничениями.

На самом деле это был скандал, поскольку Трамп после этого встретился с президентом Аргентины Милеем, премьер-министром Канады Трюдо и президентом Франции Макроном.

Решил ли Трамп, встретившись со вдовой, загладить возникшую проблему, или же Токио попытался действовать максимально неформально, сказать трудно. Однако известно, что именно Япония, вполне оправданно предвкушая проблемы в отношениях с США при новом президенте, проявляла бешеную активность, дабы организовать встречи с Трампом и видными членами его будущей администрации.

При этом и сейчас японо-американские отношения переживают кризис. Трамп в рамках своей тарифной агрессии обложил японский экспорт в США крайне высокими пошлинами, которые могут столкнуть страну в рецессию. Ни визит премьер-министра Японии в Вашингтон, ни поездка туда же министра торговли, ни три тура переговоров на рабочем уровне ничего не дали. Сейчас готовится встреча главы японского правительства Сигэру Исиба с Трампом на полях G7 в Канаде в середине июня. Главная тема та же –американские тарифы. А перспективы, что Трамп ослабит хватку, похоже минимальные.

И Япония начала сурово брови хмурить.

Влиятельные японские СМИ Трампа не жалуют. А официальный Токио то пробрасывает заявления, что может начать распродажу приобретенных ранее американских государственных облигаций, что может дорого обойтись американским госфинансам. То начинает дипломатические маневры с Китаем. То намекает, что финансировать мегапроект Трампа по освоению газа Аляски для Японии дорого и неэффективно.

На этом фоне вдова крупнейшего японского политика 21 века приезжает в Москву, и в Кремле из уст весьма значимой в японском истеблишменте персоны звучат слова о необходимости развивать российско-японские связи в гуманитарной сфере. Между тем, США весьма ревностно следили и следят за тем, чтобы Япония не отходила от конфронтационной линии в отношениях с Россией. А Синдзо Абэ напротив проявил невиданную активность на российском направлении, правда мотивируя это стремлением оторвать Россию от КНР.

Так что полностью зачесть поездку в Москву за личную инициативу госпожи Абэ непросто, особенно с учетом того, что она уже совершила поездку в США в непростое для Японии время.

Для России же связи с Японией – не функция от отношений с кем бы то ни было, а важный элемент внешней политики, вытекающий из современной роли Японии международных делах, мировой торговле и обеспечении безопасности в Азии. Другой вопрос, что нынешняя резко антироссийская позиция Токио закрыла все возможности для официальных контактов в политической и экономической сферах на долгое время. Засчитать визит вдовы Абэ как приглашение к возобновлению диалога, видимо, будет трудно.