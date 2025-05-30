Военным ВС РФ передали 15 млн рублей за первый сбитый F-16

12 российских военнослужащих, причастных к нейтрализации первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции (СВО), получили 15 млн рублей. Об этом со ссылкой на компанию "Форэс" сообщает ТАСС.

"Компания "Форэс" выполнила ранее объявленное обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения СВО. Церемония награждения прошла 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели", - говорится в сообщении.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев впервые объявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства.

Компания "Форэс" активно поддерживает российскую армию с начала СВО. Всего компания направила 237,7 млн рублей на закупку техники, средств связи, РЭБ, тепловизоров, медикаментов и эвакуационного оборудования.